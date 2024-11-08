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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Москва сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 8 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джордан Уил (ХК «Динамо» Москва).
Фото ХК «Динамо» Москва
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Московское «Динамо» сыграет с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 8 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова набрала 29 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. Тольяттинский клуб с 21-м очком располагается на девятой строчке на «Востоке».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада

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