Московское «Динамо» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 23 октября, в понедельник. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Динамо» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Бело-голубые занимают 4-е место в конференции «Запад» и 2-е — в дивизионе Тарасова, в их активе 27 очков. Тольяттинский клуб с 26 баллами располагается на 3-й строчке в конференции «Восток» и дивизионе Харламова.

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