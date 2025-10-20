«Динамо» и «Локомотив» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 20 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Локомотив

В прямом эфире матч в Москве покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформа Okko. В Ярославле трансляцию также будет вести канал «Первый ярославский».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» набрал 24 очка в 17 матчах. «Динамо» провело 15 игр и набрало 19 очков.

Матч «Динамо» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс