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Сегодня, 21:44

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и одержало шестую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» дома победило «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

По одной шайбе у бело-голубых забросили Джордан Уил, Дмитрий Рашевский и Артем Швец-Роговой.

Голкипер хозяев Хантер Миска отыграл на ноль, отразив 30 бросков ярославцев.

«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (52) потерпел второе поражение кряду и остается лидером «Запада» после 32 игр.

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«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Уил — 8 (Готовец, Менелл), 15:51 — 1:0. Рашевский — 6 (Михеев, Комтуа), 23:40 — 2:0. Швец-Роговой — 4 (Сергеев, Джиошвили), 32:01 — 3:0.

Вратари: Миска — Исаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 14 (3+7+4) — 30 (13+6+11).

Судьи: Бирин, Гамалей.

26 ноября. Москва. «ВТБ Арена».

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)

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