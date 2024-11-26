Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и одержало шестую победу подряд

Сегодня, 21:44
Московское «Динамо» дома победило «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
По одной шайбе у бело-голубых забросили Джордан Уил, Дмитрий Рашевский и Артем Швец-Роговой.
Голкипер хозяев Хантер Миска отыграл на ноль, отразив 30 бросков ярославцев.
«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (52) потерпел второе поражение кряду и остается лидером «Запада» после 32 игр.
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Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Уил — 8 (Готовец, Менелл), 15:51 — 1:0. Рашевский — 6 (Михеев, Комтуа), 23:40 — 2:0. Швец-Роговой — 4 (Сергеев, Джиошвили), 32:01 — 3:0.
Вратари: Миска — Исаев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 14 (3+7+4) — 30 (13+6+11).
Судьи: Бирин, Гамалей.
26 ноября. Москва. «ВТБ Арена».