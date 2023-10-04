Дубль Шалунова принес «Локомотиву» выездную победу над «Динамо»

«Локомотив» в гостях обыграл московское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:2.

Дублем за ярославцев отметился Максим Шалунов. Еще по одной шайбе забросили Ярослав Лихачев, Даниил Бут и Денис Алексеев.

За «Динамо» отличились Эрик О'Делл и Егор Мартынов.

«Локомотив» с 22 очками лидирует в Западной конференции КХЛ. «Динамо» отстает от ярославцев на два очка и идет вторым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы: Лихачев — 6, 8:46 — 0:1. О`Делл — 8 (бол., Уил, Гусев), 12:05 — 1:1. Шалунов — 5 (бол., Сергеев, Березкин), 19:26 — 1:2. Бут — 1 (Иванов, Алексеев), 21:59 — 1:3. Алексеев — 4 (Гернат, Бут), 23:53 — 1:4. Мартынов — 1 (Миронов, Михайлов), 32:50 — 2:4. Шалунов — 6 (бол., Березкин, Гернат), 38:19 — 2:5.

Вратари: К.Л. Волков (Коновалов, 23:53) — Бочаров.

Штраф: 33 — 10.

Броски: 32 (9+12+11) — 24 (10+11+3).

Судьи: Беляев, Бондарь.

4 октября. Москва. «ВТБ Арена». 6071 зритель.