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Сегодня, 17:10

«Динамо» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» — «Локомотив» проведут матч в КХЛ 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 26 ноября. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в столице России и начнется в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги и для жителей Ярославля — на канале «Первый ярославский».

Изучайте ключевые события и результат игры «Динамо» — «Локомотив» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 29 матчей и набрало 39 очков, предыдущим соперником москвичей было минское «Динамо» (4:3). У «Локомотива» 52 очка в 31 игре, предыдущим соперником железнодорожников было «Торпедо» (0:3).

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)

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