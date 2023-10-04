Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 4 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Динамо» — «Локомотив» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Начало — 20.15 мск. Также за игрой следите на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Ярославская команда и бело-голубые набрали по 20 очков. «Локо» возглавляет конференцию «Запад» и дивизион Тарасова, а москвичи занимают вторую строчку.

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