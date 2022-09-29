Покер О'Делла принес московскому «Динамо» разгромную победу над «Амуром» в КХЛ

Московское «Динамо» одержало разгромную победу над «Амуром» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве.

В составе «Динамо» покер оформил Эрик О'Делл, еще одна заброшенная шайба на счету Ивана Муранова.

«Динамо» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» — 10-й с 9 баллами на Востоке.

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: О`Делл — 5 (Миронов), 19:49 — 1:0. О`Делл — 6 (Рашевский, Миронов), 22:59 — 2:0. О`Делл — 7 (бол., Сушко, Уил), 40:35 — 3:0. О`Делл — 8 (Рашевский, Уил), 55:13 — 4:0. Муранов — 2 (Джиошвили), 55:56 — 5:0.

Вратари: К.Л. Волков (19:48 — 19:50) — Калниньш.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (10+12+11) — 22 (6+5+11).

Судьи: Гофман, Степучев.

29 сентября. Москва. «ВТБ Арена».