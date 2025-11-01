Видео
1 ноября, 21:43

«Динамо» победило ЦСКА благодаря голу Мамина на последней минуте дерби

Алина Савинова
1 ноября. «Динамо» одержало победу над ЦСКА (3:2) в дерби.
Фото ХК «Динамо»

Московское «Динамо» на своем льду обыграло ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

За гостей по шайбе забросили Дмитрий Саморуков и Никита Нестеров. У хозяев голами отметились Даниил Пыленков, Никита Гусев и Максим Мамин, который вывел «Динамо» вперед на последней минуте третьего периода. На счету Пыленкова и Гусева также по результативной передаче.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 27 очками поднялось на пятую позицию в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 баллами идет восьмым.

Армейцы 3 ноября на выезде сыграют против минского «Динамо», бело-голубые на следующий день в гостях встретятся со СКА.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
ЦСКА
40

  • Братчанин

    То, что, проиграли - да и фиг с ним! Больше удручает отсутствие мысли в играх, неспособность что-то противопоставить сопернику..Ну, и вратари - это отдельная беда. Как бы ни говорили, что Гамзин лучше, но это не так. Нужен надежный кипер!

    02.11.2025

  • Andrey Bukaev

    Прям как под копирку в нашем недавнем дерби, где Адам Ружичка забил за 40 секунд до конца 3го периода и оставили оппонента без очков:grinning:

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Могу смотреть на своем Панасонике 2/4/8 трансляции сразу. Но давно понял, что даже две трансляции смотреть на одном экране - это ни одной толком не увидеть. А недо-кубок особого желания смотреть не вызывает, по определению. В среду буду сиотреть ранние матчи Лиги чемпионов в это время.

    01.11.2025

  • Herr Schultz

    Никитин это надолго. Извини, сами хотели нового тренера. Получайте.

    01.11.2025

  • diskmen

    В среду ЦСКА по футболу играет с Динамо в 18 15 , а в 19 00 начнётся матч баскетболистов Н Новгорода и ЦСКА .В таких случаях я разделяю телевизор на 2 квадрата и смотрю через Кинопоиск интернет трансляции двух матчей . КАк м сегодня

    01.11.2025

  • Vladislav M

    Пора Никитина гнать в шею. Даже при Воробьеве так низко не опускались!!! Позорище!!!

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Имею с детских лет спортивную привычку - не отвлекаться от матча.

    01.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Или в плэйофф)

    01.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Ну Исаев только с хорошей защитой неплох. Он как и Сорокин не привык к большому количеству бросков

    01.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Форма из 2000 года у Динамо, Боже, красота!!

    01.11.2025

  • diskmen

    У Никитина зарплата 150 лямов.НЕ один дурак сам не уйдёт.

    01.11.2025

  • Исрапил Калянов.

    Динамо рвётся в лидеры Запада.

    01.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Карпина на них нет!

    01.11.2025

  • Herr Schultz

    Может тренера заменить? Предыдущий получше был. Кажется.

    01.11.2025

  • Звездоносец

    Долго так продолжаться не может...Основной вратарь должен быть один.Гамзин 2 года назад должен был быть первым номером,но беспочвенная вера в дырявого Федотова,а потом-в беспросветного Просветова ,сделали парня запасным. Была бы вера в него ,вратарская тема ушла бы на второй план,а сейчас она всегда на повестке дня.

    01.11.2025

  • diskmen

    У меня сложилось впечатление,что он их выпускает, каждого на два матча.И не зависимо от результата ,их меняет

    01.11.2025

  • diskmen

    Там можно было выключать после 1 четверти.Такой разобранный ЛОко я давно не видел

    01.11.2025

  • Звездоносец

    Тренер Никитин в Локомотиве своим доверием создал вратаря Исаева,пожалуй,лучшего на сегодняшний день кипера в КХЛ.Почему нет доверия к Гамзину,который вытащил игру с Амуром и достойно сыграл со СКА?Почему опять ,даже после проигранного Спартаку матча,в воротах оказался этот клоун?Он сегодня был виноват во всех 3 голах Динамо. Вратарь ,постоянно теряющий ворота ,не может внушать никакого доверия.По игрокам,особенно защитникам,много вопросов к пррезиденту клуба,которого нужно уже заменить на более достойного. Опять перестановки в тройках нападения только вредят командной игре.Так предсказуемо ,как ЦСКА,не играет ни одна команда КХЛ .С этим что-то нужно делать... .

    01.11.2025

  • выдр

    Терпи, приятель. Года через три выйдете в финал.

    01.11.2025

  • diskmen

    ПОсле этих двух матчей ,следущую игру будет стоять Гамзин.А как нам,болельщикам ЦСКА эти два ШЕдевральных поражений тяжко пережить.Да ещё на последних секундах.ОХОХО.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Какое м.дило из среднего Тагила поставило два матча команд ЦСКА на одно время. Смотрел баскетбол. Хоккейный ЦСКА увидел концовку, в привычной роли пропускающего решающую шайбу на последней минуте матча.

    01.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    за право влететь паровозам в первом раунде плофф? спасибо, Профессор может забирать, ему нужнее.

    01.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Не самую слабую команду обыграли. Но Мартин ошибся грубо. Так нельзя.

    01.11.2025

  • Скоро ниже говенной сосиски окажутся, итог перестройки и ухода стариков.

    01.11.2025

  • выдр

    ЦСКА и ска вновь конкурируют. Но есть нюанс...

    01.11.2025

  • Братчанин

    Никитин, или поставь перед руководством задачу купить нормального воротчика, или уходи! Не мучай себя и команду! 2 месяца чемпионата прошло - толку от тебя нет: ни игры, ни очков! Выигрываем только у подобных себе слабаков!

    01.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Видимо, решили в плофф в этом году не выходить. Максу спасибо огромное, не сомневался, что забьет он именно нам. Такую бы принципиальность - да в прошлом году, когда откровенно труселя катал. Ну и дыра на воротах, конечно, это проблема. Каждую игру начинаем с форой сопернику. Надеюсь, это последний сезон Есмы, два года так срать с легами - это профнепригодность. так то официально можем начинать молодняк наигрывать - после сегодняшнего слива и просера секте сезон закончен, можно в свое удовольствие доигрывать.

    01.11.2025

  • Александр Максаков

    Отлегло , после броска Нестерова , вовремя вышел и в нужном месте был , забил и победил , я про Мамина ! .

    01.11.2025

  • Павел Леонидович

    игра была равна, играли два... Не, кудашовцам как и свинкам люто свезло.... Главное так вытянули игру и опять ротозейство, мартын вообще клоун... Одним словом - игорек, что с игрой? Хотя что эт я

    01.11.2025

  • .Алексей.

    Ну хоть здесь.

    01.11.2025

  • rotkiv

    Этим лузерам в форме цска уже ничего не поможет, они даже из своей зоны не вылазили, набрали по объявлению бомжей

    01.11.2025

  • diskmen

    МАртин в двух последних матчах был на стороне противника.Вратарь-дырка

    01.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    А предатель опять проиграл!

    01.11.2025

  • Vitamin007

    Сегодня получше играли, чем Братишки! Но опять это удаление.... Да, в рамке у нас явно получше дела)

    01.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Динамо это команда!!!

    01.11.2025

  • PetrovVV

    Обидно, досадно, но ладно. Работы ещё не початый край!

    01.11.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Динамо было лучше...

    01.11.2025

  • ну я

    А нам точно на воротах кто-то нужен? Возможно без них мы пропускать меньше будем... А так радует что у команды появляется игра после воробьиного безвременья. Понятно, что пока ещё сильно не идеально, но видно, что тренер хочет от команды

    01.11.2025

  • baruv

    Благодаря ошибке Мартина вырвали победу динамовцы. Настораживает возвращение традиционной игры на удержание в третьем периоде. Тем не менее с четвертой победой подряд!

    01.11.2025

  • AZ

    Это какой-то трындец просто! Что еще должен сделать гребаный Мартын, чтобы его выпинали нафиг окончательно и бесповоротно?)))

    01.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК ЦСКА (Москва)
