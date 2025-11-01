«Динамо» победило ЦСКА благодаря голу Мамина на последней минуте дерби

Московское «Динамо» на своем льду обыграло ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. За гостей по шайбе забросили Дмитрий Саморуков и Никита Нестеров. У хозяев голами отметились Даниил Пыленков, Никита Гусев и Максим Мамин, который вывел «Динамо» вперед на последней минуте третьего периода. На счету Пыленкова и Гусева также по результативной передаче. «Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 27 очками поднялось на пятую позицию в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 баллами идет восьмым. Армейцы 3 ноября на выезде сыграют против минского «Динамо», бело-голубые на следующий день в гостях встретятся со СКА. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М ЦСКА

Братчанин То, что, проиграли - да и фиг с ним! Больше удручает отсутствие мысли в играх, неспособность что-то противопоставить сопернику..Ну, и вратари - это отдельная беда. Как бы ни говорили, что Гамзин лучше, но это не так. Нужен надежный кипер! 02.11.2025

Andrey Bukaev Прям как под копирку в нашем недавнем дерби, где Адам Ружичка забил за 40 секунд до конца 3го периода и оставили оппонента без очков:grinning: 02.11.2025

Saiga-спринтер Могу смотреть на своем Панасонике 2/4/8 трансляции сразу. Но давно понял, что даже две трансляции смотреть на одном экране - это ни одной толком не увидеть. А недо-кубок особого желания смотреть не вызывает, по определению. В среду буду сиотреть ранние матчи Лиги чемпионов в это время. 01.11.2025

Herr Schultz Никитин это надолго. Извини, сами хотели нового тренера. Получайте. 01.11.2025

diskmen В среду ЦСКА по футболу играет с Динамо в 18 15 , а в 19 00 начнётся матч баскетболистов Н Новгорода и ЦСКА .В таких случаях я разделяю телевизор на 2 квадрата и смотрю через Кинопоиск интернет трансляции двух матчей . КАк м сегодня 01.11.2025

Vladislav M Пора Никитина гнать в шею. Даже при Воробьеве так низко не опускались!!! Позорище!!! 01.11.2025

Saiga-спринтер Имею с детских лет спортивную привычку - не отвлекаться от матча. 01.11.2025

Andrey Sakharov Или в плэйофф) 01.11.2025

Andrey Sakharov Ну Исаев только с хорошей защитой неплох. Он как и Сорокин не привык к большому количеству бросков 01.11.2025

Nord Ostovsky Форма из 2000 года у Динамо, Боже, красота!! 01.11.2025

diskmen У Никитина зарплата 150 лямов.НЕ один дурак сам не уйдёт. 01.11.2025

Исрапил Калянов. Динамо рвётся в лидеры Запада. 01.11.2025

Nord Ostovsky Карпина на них нет! 01.11.2025

Herr Schultz Может тренера заменить? Предыдущий получше был. Кажется. 01.11.2025

Звездоносец Долго так продолжаться не может...Основной вратарь должен быть один.Гамзин 2 года назад должен был быть первым номером,но беспочвенная вера в дырявого Федотова,а потом-в беспросветного Просветова ,сделали парня запасным. Была бы вера в него ,вратарская тема ушла бы на второй план,а сейчас она всегда на повестке дня. 01.11.2025

diskmen У меня сложилось впечатление,что он их выпускает, каждого на два матча.И не зависимо от результата ,их меняет 01.11.2025

diskmen Там можно было выключать после 1 четверти.Такой разобранный ЛОко я давно не видел 01.11.2025

Звездоносец Тренер Никитин в Локомотиве своим доверием создал вратаря Исаева,пожалуй,лучшего на сегодняшний день кипера в КХЛ.Почему нет доверия к Гамзину,который вытащил игру с Амуром и достойно сыграл со СКА?Почему опять ,даже после проигранного Спартаку матча,в воротах оказался этот клоун?Он сегодня был виноват во всех 3 голах Динамо. Вратарь ,постоянно теряющий ворота ,не может внушать никакого доверия.По игрокам,особенно защитникам,много вопросов к пррезиденту клуба,которого нужно уже заменить на более достойного. Опять перестановки в тройках нападения только вредят командной игре.Так предсказуемо ,как ЦСКА,не играет ни одна команда КХЛ .С этим что-то нужно делать... . 01.11.2025

выдр Терпи, приятель. Года через три выйдете в финал. 01.11.2025

diskmen ПОсле этих двух матчей ,следущую игру будет стоять Гамзин.А как нам,болельщикам ЦСКА эти два ШЕдевральных поражений тяжко пережить.Да ещё на последних секундах.ОХОХО. 01.11.2025

Saiga-спринтер Какое м.дило из среднего Тагила поставило два матча команд ЦСКА на одно время. Смотрел баскетбол. Хоккейный ЦСКА увидел концовку, в привычной роли пропускающего решающую шайбу на последней минуте матча. 01.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ за право влететь паровозам в первом раунде плофф? спасибо, Профессор может забирать, ему нужнее. 01.11.2025

Andrey Sakharov Не самую слабую команду обыграли. Но Мартин ошибся грубо. Так нельзя. 01.11.2025

Скоро ниже говенной сосиски окажутся, итог перестройки и ухода стариков. 01.11.2025

выдр ЦСКА и ска вновь конкурируют. Но есть нюанс... 01.11.2025

Братчанин Никитин, или поставь перед руководством задачу купить нормального воротчика, или уходи! Не мучай себя и команду! 2 месяца чемпионата прошло - толку от тебя нет: ни игры, ни очков! Выигрываем только у подобных себе слабаков! 01.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ Видимо, решили в плофф в этом году не выходить. Максу спасибо огромное, не сомневался, что забьет он именно нам. Такую бы принципиальность - да в прошлом году, когда откровенно труселя катал. Ну и дыра на воротах, конечно, это проблема. Каждую игру начинаем с форой сопернику. Надеюсь, это последний сезон Есмы, два года так срать с легами - это профнепригодность. так то официально можем начинать молодняк наигрывать - после сегодняшнего слива и просера секте сезон закончен, можно в свое удовольствие доигрывать. 01.11.2025

Александр Максаков Отлегло , после броска Нестерова , вовремя вышел и в нужном месте был , забил и победил , я про Мамина ! . 01.11.2025

Павел Леонидович игра была равна, играли два... Не, кудашовцам как и свинкам люто свезло.... Главное так вытянули игру и опять ротозейство, мартын вообще клоун... Одним словом - игорек, что с игрой? Хотя что эт я 01.11.2025

.Алексей. Ну хоть здесь. 01.11.2025

rotkiv Этим лузерам в форме цска уже ничего не поможет, они даже из своей зоны не вылазили, набрали по объявлению бомжей 01.11.2025

diskmen МАртин в двух последних матчах был на стороне противника.Вратарь-дырка 01.11.2025

Andrey Konyakhin А предатель опять проиграл! 01.11.2025

Vitamin007 Сегодня получше играли, чем Братишки! Но опять это удаление.... Да, в рамке у нас явно получше дела) 01.11.2025

Andrey Konyakhin Динамо это команда!!! 01.11.2025

PetrovVV Обидно, досадно, но ладно. Работы ещё не початый край! 01.11.2025

НХЛ-СИЛА Динамо было лучше... 01.11.2025

ну я А нам точно на воротах кто-то нужен? Возможно без них мы пропускать меньше будем... А так радует что у команды появляется игра после воробьиного безвременья. Понятно, что пока ещё сильно не идеально, но видно, что тренер хочет от команды 01.11.2025

baruv Благодаря ошибке Мартина вырвали победу динамовцы. Настораживает возвращение традиционной игры на удержание в третьем периоде. Тем не менее с четвертой победой подряд! 01.11.2025