ЦСКА в серии буллитов одержал победу над московским «Динамо»

ЦСКА на выезде победил московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Голы бело-голубых в основное время забили Седрик Пакетт, Бреннан Менелл и Артем Швец-Роговой. У армейцев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Саморуков, Никита Охотюк и Виталий Абрамов. Защитник гостей Никита Нестеров записал на свой счет две результативные передачи. Победный буллит в этой игре реализовал Константин Окулов.

ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.

В следующем матче команда Алексея Кудашова 3 октября дома сыграет против «Трактора». Красно-синие в этот же день на своем льду примут «Металлург».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 3:4 Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пакетт — 4 (Кудашов, Гусев), 6:26 — 1:0. Менелл — 2 (Кудрявцев, Римашевский), 10:18 — 2:0. Саморуков — 1, 13:09 — 2:1. Охотюк — 1 (Нестеров, Окулов), 19:31 — 2:2. Швец-Роговой — 2 (Михеев, Джиошвили), 30:35 — 3:2. Абрамов — 7 (Исхаков, Нестеров), 46:33 — 3:3.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Миска — Гамзин (17:44 — 19:31).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (8+17+11+0) — 36 (15+11+4+6).

Судьи: Беляев, Ромасько.

1 октября. Москва. «ВТБ Арена».