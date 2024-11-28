Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:42

ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби благодаря единственному голу Окулова

Алина Савинова
Telegram Дзен

ЦСКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы в этой игре стал форвард армейцев Константин Окулов, который отличился во втором периоде. 29-летний хоккеист набрал 400-е очко за карьеру в КХЛ.

ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию бело-голубых.

«Динамо» с 41 баллом после 31 матча сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (37 очков в 29 играх) располагается на пятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Окулов — 4 (Нестеров), 27:34 — 0:1.

Вратари: Моторыгин (57:22) — Просветов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 38 (10+10+18) — 19 (11+6+2).

Судьи: Дударов, Соин.

28 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 8974 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Сегодня
Вчера
Неделя