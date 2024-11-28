ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби благодаря единственному голу Окулова

ЦСКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы в этой игре стал форвард армейцев Константин Окулов, который отличился во втором периоде. 29-летний хоккеист набрал 400-е очко за карьеру в КХЛ.

ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию бело-голубых.

«Динамо» с 41 баллом после 31 матча сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (37 очков в 29 играх) располагается на пятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Окулов — 4 (Нестеров), 27:34 — 0:1.

Вратари: Моторыгин (57:22) — Просветов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 38 (10+10+18) — 19 (11+6+2).

Судьи: Дударов, Соин.

28 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 8974 зрителя.