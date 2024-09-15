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Сегодня, 22:05

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче КХЛ

Алина Савинова
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Московское «Динамо» на своем льду одержало победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

У бело-голубых дубль оформил Дмитрий Рашевский и еще по голу забили Седрик Паккет, Игорь Ожиганов, Артем Михеев и Артем Швец-Роговой. За клуб из Минска шайбы забросили Сэм Энес, Николас Мелош и Брэйди Лайл.

Перед началом игры символическое вбрасывание произвел главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка.

Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Голы: Пакетт — 2 (бол., Гусев, Уил), 9:42 — 1:0. Рашевский — 1 (Слепышев, Пыленков), 19:20 — 2:0. Ожиганов — 1 (Уил, Пакетт), 24:43 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:21 — 4:0. Энас — 1 (бол., Лайл, Гросс), 30:36 — 4:1. Мелош — 1 (Мороз), 39:06 — 4:2. Михеев — 1 (Сизов, Джиошвили), 51:01 — 5:2. Лайл — 1 (Энас, Пинчук), 54:43 — 5:3. Швец-Роговой — 1 (п.в.), 57:21 — 6:3.

Вратари: Миска — Вельмакин (Тихомиров, 28:21, 55:30 — 57:21).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 33 (15+11+7) — 40 (5+16+19).

Судьи: Гашилов, Соин.

15 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

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ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)

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