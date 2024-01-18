18 января, 23:14
Московское «Динамо» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Москве 18 января и завершилась победой гостей — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
У «Динамо» прервалась 5-матчевая серия побед. С 72 очками команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции КХЛ.
«Нефтехимик» (53 очка) идет восьмым в Восточной конференции.
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