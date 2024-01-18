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18 января, 23:14

«Динамо» Москва — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Москве 18 января и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У «Динамо» прервалась 5-матчевая серия побед. С 72 очками команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции КХЛ.

«Нефтехимик» (53 очка) идет восьмым в Восточной конференции.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
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