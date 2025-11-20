Видео
Сегодня, 21:56

«Сибирь» победила «Динамо» в Москве и прервала 13-матчевую серию поражений

Алина Савинова
Максим Джиошвили, Вячеслав Лещенко и Антон Красоткин.
Фото ХК «Динамо» Москва

«Сибирь» на выезде обыграла московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У гостей дубль оформил Иван Чехович и еще один гол забил Алексей Яковлев. На счету Владимира Ткачева две результативные передачи. За хозяев по шайбе забросили Сергей Артемьев, Дилан Сикура и Максим Комтуа, который сравнял счет за три секунды до окончания основного времени. Тремя голевыми передачами отметился Даниил Пыленков. В серии буллитов сильнее оказалась новосибирская команда.

За игру бело-голубые нанесли 39 бросков в створ ворот соперника, у «Сибири» 18 бросков в створ.

«Динамо» с 34 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений и с 19 баллами остается на последнем, 11-м месте на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Сибирь
30

  • Пан Юзеф

    Ты тупой? Если я тебе не нужен, чего ты пишешь мне? Я ведь тебя просто отпинываю. Отыпись от меня, такса толстожопая.

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Ты мне и на Х не нужен, побрехушка вонючая...) Впечатление, что это ты гоняешься за мной...) Не навязывайся, чмошник!)

    20.11.2025

  • Секир-башка

    Прям диверсия какая-то.

    20.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да чего ты носишься за мной по сайту, такса мордастая? Отвали. Поищи того, кому ты не омерзителен.

    20.11.2025

  • baruv

    Согласен. Этой команде нужен жесткий тренер.

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Ты на гомнистого шакала похож, "борец с режимом"...) P.S. За то, чтобы снова открыли "Эхо Москвы". Это была гениальная площадка для выгула дебилов... Теперь они пасутся здесь, на СЭ...) Опрос. Вернулся бы на "Эхо Москвы", гнида?)

    20.11.2025

  • Lars Berger

    За что уволен Кудашов? "Встряска команде" - это байка для слабоумных... За что уволен Тренер? Чтобы "Динамо" сейчас повторило "серию "Сибири", а потом, весь в бело-голубом, пришёл "спаситель" Роман Борисыч?! Что за беспредел творится?! Я понимаю, что в этой семье - очень любят спорт... Но можно оставить Хоккей и Футбол - в покое?!

    20.11.2025

  • бутсы кокорина

    Молорики Сибирь! Только было бы лучше в основное.

    20.11.2025

  • bishevcky

    Никуда не денетесь,Динамо обречено на Ротенберга.Ждите спасителя.

    20.11.2025

  • ёzhic8

    Подъяпольский действительно перестал не то что спасать, а хотя бы на уровне 90% держаться. А на замене ещё более красочный персонаж. В общем - жопа, с такими вратарями

    20.11.2025

  • Alexey Tarasov

    А козлов вообще-тренировать может?походу его и взяли, чтоб птенец-поскорей прилетел Братские что-то совсем развалились Команда не играет на-100%,а номер отбывает у нас такая же байда Слышите радостный крик-баклана? Чую к этому всё идёт БРАТЬЯ-:v:???:fist:?:handshake::100:

    20.11.2025

  • h r

    Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    20.11.2025

  • Кот-матрос

    С этим тихоней-тренеришкой Динамо намучается. Сезон Коту под хвост.

    20.11.2025

  • Andrey Sakharov

    По закону жанра, скоро должна зазвучать железная поступь Спасителя. И мы знаем Его Имя..

    20.11.2025

  • mitchelll

    Подъяпольский как то, действительно, растерял уверенность(( Понравился дуэт комментаторов - Хаванов-Шубин - бодренько и обстоятельно...Даниил, конечно, исподтишка подтапливает за Сибирь ( родина - есть родина )), но не критично...Зато -всё познается в сравнении. От воплей Мосалёва, реально, уже устал, благо есть возможность отключить звук комментария. Я понимаю, что Гимаев, учитель Мосалёва, имел ввиду, когда говорил, что будущее за эмоциональным комментарием...Но явно не постоянную повышенку интонации, регулярно срывающуюся на крик((

    20.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Читалось. Ничего не понятно, но очень интересно. Будто и играть не хотят...

    20.11.2025

  • Николай

    Рома, твой выход

    20.11.2025

  • Vitamin007

    "кудашовы", посмотрите на раздевалку Минска после победы, на главного- который мотивирует и зажигает!!! Не то, что ваши унылые морды- уроды!

    20.11.2025

  • baruv

    Не только...

    20.11.2025

  • fktrc

    И судьи помогали, и болелы! Но видать там совсем всё плохо!!!

    20.11.2025

  • ёzhic8

    три с 18 бросков! даже раньше - третья уже с 12го примерно зашла Что за лапоть там в воротах? Которую игру подряд

    20.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Это фиаско. Позор. Значит дело было не бабине(Кудашове)??

    20.11.2025

  • Пан Юзеф

    Странно. Вроде Роман Борисович только детей тренирует. Вроде ни на что особо не влияет. А всё в говне.

    20.11.2025

  • roughboy

    Наконец-то этот кошмар закончился, но третью шайбу динамо засчитывать было нельзя: вратарь прижал шайбу

    20.11.2025

  • Vitamin007

    На ком же прервет серию Сибирь? Ну конечно на Динамо! Отвратительно! Весь штаб гнать к чертовой матери. козлов такой же физрук, ничего он не сдвинет! Ничего не изменить за две игры скажете? козлов и был теневым главным тренером у нас, все дерьмо, которое в игре было, оно и осталось, и останется!

    20.11.2025

  • Irzhi Korn

    Пыленков вроде две передачи, но и две шайбы на его совести. Да и климат, похоже, не Кудашов портил... В общем - дебилизм руководства...

    20.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Отлично в Динамо встряхнули команду отставкой Кудашова.

    20.11.2025

  • Александр Максаков

    Разогнать этот гаДюшник , до каких пор будите гаДить болельщикам !.

    20.11.2025

  • Михаил

    Никакой Козлов не главный тренер...

    20.11.2025

  • baruv

    Сибирь с долгожданной победой. Для динамовцев играть только последний период для победы явно маловато. Печально и тревожно. Что-то внутри коллектива происходит. Козлов в растерянности, думаю как и большинство динамовских болельщиков...

    20.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Сибирь
