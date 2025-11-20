«Сибирь» победила «Динамо» в Москве и прервала 13-матчевую серию поражений

«Сибирь» на выезде обыграла московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б. У гостей дубль оформил Иван Чехович и еще один гол забил Алексей Яковлев. На счету Владимира Ткачева две результативные передачи. За хозяев по шайбе забросили Сергей Артемьев, Дилан Сикура и Максим Комтуа, который сравнял счет за три секунды до окончания основного времени. Тремя голевыми передачами отметился Даниил Пыленков. В серии буллитов сильнее оказалась новосибирская команда. За игру бело-голубые нанесли 39 бросков в створ ворот соперника, у «Сибири» 18 бросков в створ. «Динамо» с 34 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений и с 19 баллами остается на последнем, 11-м месте на «Востоке». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Сибирь

Секир-башка Прям диверсия какая-то. 20.11.2025

baruv Согласен. Этой команде нужен жесткий тренер. 20.11.2025

Lars Berger За что уволен Кудашов? "Встряска команде" - это байка для слабоумных... За что уволен Тренер? Чтобы "Динамо" сейчас повторило "серию "Сибири", а потом, весь в бело-голубом, пришёл "спаситель" Роман Борисыч?! Что за беспредел творится?! Я понимаю, что в этой семье - очень любят спорт... Но можно оставить Хоккей и Футбол - в покое?! 20.11.2025

бутсы кокорина Молорики Сибирь! Только было бы лучше в основное. 20.11.2025

bishevcky Никуда не денетесь,Динамо обречено на Ротенберга.Ждите спасителя. 20.11.2025

ёzhic8 Подъяпольский действительно перестал не то что спасать, а хотя бы на уровне 90% держаться. А на замене ещё более красочный персонаж. В общем - жопа, с такими вратарями 20.11.2025

Alexey Tarasov А козлов вообще-тренировать может?походу его и взяли, чтоб птенец-поскорей прилетел Братские что-то совсем развалились Команда не играет на-100%,а номер отбывает у нас такая же байда Слышите радостный крик-баклана? Чую к этому всё идёт БРАТЬЯ-:v:???:fist:?:handshake::100: 20.11.2025

Кот-матрос С этим тихоней-тренеришкой Динамо намучается. Сезон Коту под хвост. 20.11.2025

Andrey Sakharov По закону жанра, скоро должна зазвучать железная поступь Спасителя. И мы знаем Его Имя.. 20.11.2025

mitchelll Подъяпольский как то, действительно, растерял уверенность(( Понравился дуэт комментаторов - Хаванов-Шубин - бодренько и обстоятельно...Даниил, конечно, исподтишка подтапливает за Сибирь ( родина - есть родина )), но не критично...Зато -всё познается в сравнении. От воплей Мосалёва, реально, уже устал, благо есть возможность отключить звук комментария. Я понимаю, что Гимаев, учитель Мосалёва, имел ввиду, когда говорил, что будущее за эмоциональным комментарием...Но явно не постоянную повышенку интонации, регулярно срывающуюся на крик(( 20.11.2025

Andrey Sakharov Читалось. Ничего не понятно, но очень интересно. Будто и играть не хотят... 20.11.2025

Николай Рома, твой выход 20.11.2025

Vitamin007 "кудашовы", посмотрите на раздевалку Минска после победы, на главного- который мотивирует и зажигает!!! Не то, что ваши унылые морды- уроды! 20.11.2025

baruv Не только... 20.11.2025

fktrc И судьи помогали, и болелы! Но видать там совсем всё плохо!!! 20.11.2025

ёzhic8 три с 18 бросков! даже раньше - третья уже с 12го примерно зашла Что за лапоть там в воротах? Которую игру подряд 20.11.2025

Футболист Сапогов Это фиаско. Позор. Значит дело было не бабине(Кудашове)?? 20.11.2025

Пан Юзеф Странно. Вроде Роман Борисович только детей тренирует. Вроде ни на что особо не влияет. А всё в говне. 20.11.2025

roughboy Наконец-то этот кошмар закончился, но третью шайбу динамо засчитывать было нельзя: вратарь прижал шайбу 20.11.2025

Vitamin007 На ком же прервет серию Сибирь? Ну конечно на Динамо! Отвратительно! Весь штаб гнать к чертовой матери. козлов такой же физрук, ничего он не сдвинет! Ничего не изменить за две игры скажете? козлов и был теневым главным тренером у нас, все дерьмо, которое в игре было, оно и осталось, и останется! 20.11.2025

Irzhi Korn Пыленков вроде две передачи, но и две шайбы на его совести. Да и климат, похоже, не Кудашов портил... В общем - дебилизм руководства... 20.11.2025

Adiоs Amigos R Отлично в Динамо встряхнули команду отставкой Кудашова. 20.11.2025

Александр Максаков Разогнать этот гаДюшник , до каких пор будите гаДить болельщикам !. 20.11.2025

Михаил Никакой Козлов не главный тренер... 20.11.2025