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КХЛ

Сегодня, 21:50

«Спартак» проиграл минскому «Динамо» и потерпел шестое поражение подряд

Мария Гусева
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Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Это поражение стало для красно-белых шестым подряд.

В составе гостей забитыми голами отметились Шейн Принс и Джоуи Кин.

У хозяев отличились Владимир Алистров, Райан Спунер и Роман Горбунов, забросивший победную шайбу.

«Динамо» Минск занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 28 матчах. «Спартак» располагается на 8-й строчке с 27 баллами в 29 играх.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Алистров — 6 (Емелин), 26:57 — 1:0. Принс — 3 (Вароне, Старченко), 29:46 — 1:1. Кин — 2 (бол., Принс), 39:56 — 1:2. Спунер — 9 (бол., Сапего, Мороз), 43:43 — 2:2. Горбунов — 4 (Варфоломеев, Душак), 59:08 — 3:2.

Вратари: Колосов — Рибар (59:49).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 26 (6+10+10) — 33 (7+15+11).

Судьи: Бирин, Наумов.

9 ноября. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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