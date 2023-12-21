Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Трактор»

Московское «Динамо» дома одержало победу над «Трактором» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Седрик Пакетт, который отличился еще одной шайбой в основное время. Дублем за бело-голубых отметился Никита Гусев.

Шайбы гостей на счету Семена Дер-Аргучинцева, Никиты Сошникова и Сергея Телегина.

«Динамо» (60 очков) после 42 матчей лидирует в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (49) идет шестым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Гусев — 14, 25:06 — 1:0. Дер-Аргучинцев — 11 (бол., Яруллин), 34:46 — 1:1. Пакетт — 11 (бол., Уил, Менелл), 47:29 — 2:1. Сошников — 6 (Бурдасов, Калинин), 48:15 — 2:2. Телегин — 5 (бол., Шабанов, Ткачев), 53:27 — 2:3. Гусев — 15 (бол., Менелл), 56:22 — 3:3.

Победный буллит: Пакетт.

Вратари: Коновалов (Моторыгин, 65:00) — Мыльников.

Штраф: 10 — 9.

Броски: 41 (9+17+7+8) — 32 (9+11+8+4).

Судьи: Морозов, Ромасько.

21 декабря. Москва. «ВТБ Арена».