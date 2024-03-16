«Трактор» победил московское «Динамо» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

«Трактор» в гостях победил московское «Динамо» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:2.

Победу челябинцам принесли шайбы Никиты Сошникова, Владимира Ткачева, Данила Юртайкина и Артема Блажиевского. Максим Шабанов отдал две голевые передачи.

За бело-голубых отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл. «Динамо» заменило вратаря после трех пропущенных шайб в первом периоде — вместо Ильи Коновалова на лед вышел Максим Моторыгин.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)

Голы: Джиошвили — 2 (Ильенко, Римашевский), 10:26 — 1:0. Сошников — 1 (Блажиевский, Шаров), 14:32 — 1:1. Ткачев — 2 (Шабанов), 16:15 — 1:2. Юртайкин — 1 (бол., Шабанов), 17:59 — 1:3. Блажиевский — 1 (Робинсон), 30:13 — 1:4. О`Делл — 2 (Кудрявцев, Рашевский), 38:48 — 2:4.

Вратари: Коновалов (Моторыгин, 17:59, 57:27) — Фукале.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 35 (11+12+12) — 19 (8+8+3).

Судьи: Раводин, Соин.

16 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9954 зрителя.

Счет в серии: 0-1