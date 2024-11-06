Московское «Динамо» одержало победу над «Витязем» в домашнем матче

Московское «Динамо» на своем льду победило «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У бело-голубых в этой встрече забивали Дмитрий Рашевский, Бреннан Менелл, Никита Гусев и Максим Джиошвили. По две результативные передачи отдали Максим Комтуа и Игорь Ожиганов. За гостей шайбы забросили Игорь Головков, Илья Аркалов и Дерек Барак, на счету которого также два голевых паса.

«Динамо» набрало 29 очков за 23 матча и вышло на четвертое место в таблице Западной конференции. У «Витязя» 23 балла в 24 играх и девятая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы: Рашевский — 5 (Комтуа), 1:48 — 1:0. Менелл — 3 (Гусев), 18:42 — 2:0. Гусев — 9 (Буруянов, Ожиганов), 24:18 — 3:0. Барак — 14 (Бучельников, Чехович), 36:23 — 3:1. Джиошвили — 4 (бол., Комтуа, Ожиганов), 56:39 — 4:1. Головков — 1 (Барак), 57:47 — 4:2. Аркалов — 2 (Бучельников, Барак), 58:46 — 4:3.

Вратари: Миска — Дорожко (Шикин, 24:18).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+6+7).

Судьи: Беляев, Морозов.

6 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 4027 зрителей