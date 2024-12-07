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Сегодня, 15:30

«Динамо» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» Москва и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Магнитогорске игру также транслирует местный канал «ТВ-ИН».

Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» набрало 45 очков в 34 матчах. «Металлург» провел 35 матчей и набрал 40 очков. Ранее команды встречались в октябре — магнитогорцы победили со счетом 5:3.

5 декабря «Динамо» обыграло СКА в Санкт-Петербурге (4:2), а «Металлург» — «Ладу» в Тольятти (4:0).

Матч «Динамо» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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