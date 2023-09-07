«Динамо» и «Металлург» в четверг, 7 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Динамо» — «Металлург» будет доступна на телеканале «КХЛ ТВ». Эфир начнется в 19.15 по московскому времени. Также игру в Москве можно будет посмотреть на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт».

Жители Челябинской области смогут посмотреть матч «Динамо» — «Металлург» в прямом эфире телеканала «ОТВ» и «ТВ ИН». Трансляция начнется в 21.30 по местному времени.

Формальные события матча «Динамо» — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Динамо» на старте сезона сыграло два матча: бело-голубые сначала уступили СКА на своем льду со счетом 1:2, а затем обыграли «Амур» — 3:1.

«Металлург» проиграл в овертайме «Автомобилисту» в Екатеринбурге — 2:3. 5 сентября команда Андрея Разина на льду «ЦСКА Арены» обыграла ЦСКА со счетом 4:2.