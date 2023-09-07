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Сегодня, 17:30

«Динамо» — «Металлург»: прямая трансляция матча КХЛ

«Динамо» примет «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Динамо» и «Металлург» в четверг, 7 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Динамо» — «Металлург» будет доступна на телеканале «КХЛ ТВ». Эфир начнется в 19.15 по московскому времени. Также игру в Москве можно будет посмотреть на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт».

Жители Челябинской области смогут посмотреть матч «Динамо» — «Металлург» в прямом эфире телеканала «ОТВ» и «ТВ ИН». Трансляция начнется в 21.30 по местному времени.

Формальные события матча «Динамо» — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Динамо» на старте сезона сыграло два матча: бело-голубые сначала уступили СКА на своем льду со счетом 1:2, а затем обыграли «Амур» — 3:1.

«Металлург» проиграл в овертайме «Автомобилисту» в Екатеринбурге — 2:3. 5 сентября команда Андрея Разина на льду «ЦСКА Арены» обыграла ЦСКА со счетом 4:2.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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1 Куньлунь 3 3 0 6
2 Торпедо 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Спартак 3 2 1 4
5 СКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 3 2 1 4
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Сочи 3 1 2 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Витязь 3 1 2 2
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 3 2 1 5
2 Ак Барс 3 2 1 4
3 Сал. Юлаев 3 2 1 4
4 Авангард 2 2 0 4
5 Сибирь 3 2 1 4
6 Металлург Мг 2 1 1 3
7 Трактор 3 1 2 3
8 Амур 3 1 2 2
9 Барыс 3 0 3 2
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Адмирал 2 0 2 1
12 Лада 3 0 3 0
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12.09
7.09 15:30
Сибирь – Барыс
 1 : 0 Б
7.09 16:30
Авангард – Автомобилист
 3 : 2 ОТ
7.09 19:30
Динамо – Металлург Мг
 - : -
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