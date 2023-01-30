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Сегодня, 21:33

Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь»

Руслан Минаев
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Минское «Динамо» дома обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев забивали Ник Меркли, Роман Горбунов и Брэндон Козун. У гостей отметились Герман Точилкин и Иван Лисин.

«Динамо» с 59 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Куньлунь» — 10-й с 45 очками.

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Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Точилкин — 3 (Кэмпбелл, Лесли), 11:00 — 0:1. Меркли — 15 (Горбунов, Алистров), 14:36 — 1:1. Горбунов — 12 (бол., Алистров), 23:36 — 2:1. Лисин — 1 (Спроул, Кейн), 31:26 — 2:2. Козун — 8 (Мосалев), 52:03 — 3:2.

Вратари: Шостак — Джурасик (57:57).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (15+4+11) — 29 (10+8+11).

Судьи: Кулаков, Оскирко.

30 января. Минск. «Минск-Арена». 6218 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
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