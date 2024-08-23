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Сегодня, 19:10

«Адмирал» обыграл минское «Динамо», Старков забросил четыре шайбы

Руслан Минаев
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«Адмирал» победил минское «Динамо» в товарищеском матче — 7:3.

У клуба из Владивостока четыре шайбы забросил Степан Старков, по одному голу забили Семен Ручкин, Павел Шен и Даниил Гутик. У минчан дубль оформил Вадим Мороз, также отметился Илья Усов.

Хоккей. Товарищеский матч

«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

Голы: Старков — 2, 0:23 — 0:1. Старков — 3, 10:35 — 0:2. Мороз — 1, 16:11 — 1:2. Старков — 4, 22:31 — 1:3. Шэн — 2, 23:52 — 1:4. Усов — 1, 26:17 — 2:4. Мороз — 2 (Квартальнов), 37:36 — 3:4. Ручкин — 1 (Завгородний), 51:18 — 3:5. Старков — 5 (Гутик, Нургалиев), 53:28 — 3:6. Гутик — 1, 58:59 — 3:7.

Вратари: Кареев — Демченко.

23 августа. Минск. Олимпик Арена.

ХК Адмирал
ХК Динамо (Минск)
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