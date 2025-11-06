«Динамо» Минск и «Ак Барс» сыграют в чемпионате КХЛ 6 ноября

«Динамо» (Минск) и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 6 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии — в 19.10 по московскому времени.

Трансляцию игры «Динамо» (Минск) — «Ак Барс» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд также смогут посмотреть встречу на каналах «Беларусь 5» и «ТНВ Татарстан».

Изучайте ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Ак Барс» в нашем матч-центре.

Минское «Динамо» набрало 29 очков за 21 матч, у «Ак Барса» 32 очка в 22 играх регулярного чемпионата КХЛ-2025/26. «Зубры» в предыдущей встрече сезона победили ЦСКА (2:0), а казанцы уступили «Ладе (3:4 ОТ).