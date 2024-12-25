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Сегодня, 19:18

Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Минское «Динамо» дома победило «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1. Игра прошла на «Минск-Арене».

У «Динамо» шайбы забросили Брэйди Лайл, Илья Усов, Сэм Энас, Даниил Липский и Вадим Мороз. Единственный гол казанской команды на счету Александра Барабанова.

Минское «Динамо» набрало 45 очков в 35 матчах и занимает 7-е место на «Западе». «Ак Барс» с 48 очками в 36 играх находится на третьей строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Голы: Лайл — 8 (Пинчук, Энас), 9:15 — 1:0. Усов — 5 (Липский), 10:13 — 2:0. Энас — 8 (Пинчук), 16:37 — 3:0. Липский — 2, 33:20 — 4:0. Мороз — 13 (Шипачев, Гросс), 34:11 — 5:0. Барабанов — 13 (буллит), 52:52 — 5:1.

Нереализованный буллит: Энас (Динамо Мн), 42:54 (Вратарь).

Вратари: Демченко — Билялов (Мифтахов, 34:11).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 30 (12+15+3) — 18 (8+5+5).

Судьи: Беляев, Овчинников.

25 декабря. Минск. «Минск-Арена».

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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