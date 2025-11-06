Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» и одержало шестую победу подряд

6 ноября, 21:49
Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев 2 (1+1) очка набрал Станислав Галиев, также по шайбе забросили Тай Смит, Сергей Кузнецов и Вадим Шипачев. У казанцев по голу забили Александер Хмелевский, Артем Галимов и Михаил Фисенко.
«Динамо» набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» с 32 очками — на второй строчке «Востока».
вчера был на игре. когда вышли вперед наступил АПОКАЛИПСИС.обстановочка на арене шикарная.
07.11.2025
bussel61
" И снова седая ночь..."! Сегодня сначала Арина, теперь Динамо. Беларусь рулит!
06.11.2025
Паснаход
У нас Галиев и Шипачёв были уже никакие, а тут гляди, как против бывшей команды забегали, настроились). Правильно вас уволили. Сольётесь в первом раунде.
06.11.2025
Andrey Sakharov
Задавали татарву
06.11.2025