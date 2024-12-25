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Сегодня, 15:10

«Динамо» Минск — «Ак Барс»: время начала и где смотреть матч КХЛ

«Динамо» Минск сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 25 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Лямкин, игрок ХК «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Динамо» Минск примет «Ак Барс» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в среду, 25 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

В Белоруссии смотреть игру можно на телеканале «Беларусь 5».

Минский клуб в 37 играх набрал 43 очка и занимает седьмое место в Западной конференции. Команда из Татарстана с 48 очками в 35 встречах располагается на третьей строчке на «Востоке».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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