«Динамо» Минск и «Амур» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 30 октября

«Динамо» Минск примет «Амур» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 30 октября. Матч пройдет на льду «Минск Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Белоруссии могут следить за игрой своей команды на телеканале «Беларусь 5».

Минчане набрали 25 очков в 19 матчах и занимают четвертое место в Западной конференции. Команда из Хабаровска с 17 очками в 19 играх идет на восьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.