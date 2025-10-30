Видео
30 октября, 21:34

Минское «Динамо» нанесло «Амуру» пятое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

Минское «Динамо» дома одержало победу над «Амуром» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:2.

Дубль у хозяев оформил Вадим Мороз. По одному голу на счету Даниила Сотишвили, Ильи Усова, Егора Борикова и Брэйди Лайла. У гостей отличились Игнат Коротких и Ярослав Лихачев.

Единственная шайба гостей на счету Игната Коротких.

«Динамо» (27 очков) остается на четвертом месте в Западной конференции КХЛ. «Амур» (17) идет восьмым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
30 октября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Амур
Источник: Таблица КХЛ
1

  • bussel61

    "И снова седая ночь...."! Молодцы!!

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    КХЛ
    ХК Амур
    ХК Динамо (Минск)
