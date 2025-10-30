Минское «Динамо» нанесло «Амуру» пятое поражение подряд

30 октября, 21:34
Минское «Динамо» дома одержало победу над «Амуром» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:2.
Дубль у хозяев оформил Вадим Мороз. По одному голу на счету Даниила Сотишвили, Ильи Усова, Егора Борикова и Брэйди Лайла. У гостей отличились Игнат Коротких и Ярослав Лихачев.
Единственная шайба гостей на счету Игната Коротких.
«Динамо» (27 очков) остается на четвертом месте в Западной конференции КХЛ. «Амур» (17) идет восьмым на «Востоке».
bussel61
"И снова седая ночь...."! Молодцы!!
30.10.2025