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Сегодня, 17:30

«Динамо» (Минск) — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Динамо» (Минск) примет «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Минское «Динамо» и «Амур» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 5 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» (Минск) — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ . Также по платной подписке посмотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» .

Кроме того, трансляция матча «Динамо» (Минск) — «Амур» пройдет на минском телеканале «Беларусь 5» для жителей этого города.

«Динамо» (Минск) в сезоне-2023/24 занял восьмое место в Западной конференции. «Амур» — восьмое место в Восточной конференции. Оба клуба завершили плей-офф в первом раунде.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
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