«Авангард» на выезде обыграл минское «Динамо» в серии буллитов

«Авангард» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

У гостей по голу забили Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. У хозяев по два очка на счету Ксавье Уэлле (0+2), Сэма Энаса (0+2) и Романа Горбунова (1+1), также шайбы забросили Вадим Мороз, Крис Тирни и Джошуа Брук.

В серии буллитов свои попытки реализовали нападающие омского клуба Константин Окулов и Райан Спунер.

«Авангард» набрал 57 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» Минск с 59 очками — на 7-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 4:5 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мороз — 17 (Горбунов, Шипачев), 9:56 — 1:0. Фьоре — 5 (мен.), 20:54 — 1:1. Горбунов — 11 (бол., Уэлле, Энас), 22:36 — 2:1. Воронков — 2 (Спунер), 24:50 — 2:2. Якупов — 18 (Кулик, Меркли), 28:19 — 2:3. Тирни — 7 (Уэлле, Дюбе), 33:47 — 3:3. Мартынов — 7 (Окулов, Чистяков), 51:48 — 3:4. Брук — 3 (Волков, Энас), 57:20 — 4:4.

Победный буллит: Спунер.

Вратари: Демченко — Бердин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 49 (17+11+17+4) — 30 (4+16+6+4).

Судьи: Васильев, Гофман.

2 февраля. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.