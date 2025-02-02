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Сегодня, 16:00

«Динамо» Минск — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Минск и «Авангард» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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«Динамо» Минск и «Авангард» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Игра начнется в 17.10 по московскому времени и пройдет на «Минск-Арене» в столице Белоруссии.

Транслировать встречу в Минске в прямом эфире будут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Также поклонникам команд можно смотреть игру в Омске на канале «12» и в Белоруссии на канале «Беларусь 5».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Авангард» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 минское «Динамо» провело 48 матчей и набрало 58 очков, у «Авангарда» — 50 игр и 55 очков.

Эта игра будет второй между соперниками в текущем сезоне. Первая встреча в Омске 19 ноября завершилась победой хозяев — 5:2.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Минск)
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