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КХЛ

Сегодня, 19:45

Минское «Динамо» в овертайме победило «Автомобилист»

Иван Шитик
Корреспондент
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Минское «Динамо» в овертайме победило «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Автором победной шайбы стал форвард Ник Меркли. Также за минчан забивали нападающий Дмитрий Соколов и Владимир Алистров.

Голы «Авто» на счету форвардов Сергея Широкова и Степана Хрипунова. Причем гости превели матч в овертайм зе 6 секунд до конца третьего периода.

После этого матча «Динамо» поднялось на 8-е место в таблице Западной конференции (53 очка), «Автомобилист» сохранил лидерство на Востоке (66).

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«Динамо Мн» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Соколов — 10 (бол., Сапего, Алистров), 3:42 — 1:0. Широков — 13 (Волк), 17:54 — 1:1. Алистров — 11 (Пышкайло, Шумаков), 21:00 — 2:1. Меркли — 12 (бол., Спунер, Лалонд), 62:09 — 3:1. Хрипунов — 5 (Голышев, Баранцев), 64:52 — 3:2.

Вратари: Шостак — Бобков.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 40 (14+17+7+2) — 29 (15+8+6+0).

Судьи: Раводин, Соин.

15 января. Минск. «Минск-Арена». 7499 зрителей.

ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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