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Сегодня, 16:00

«Динамо» Минск — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» Минск сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 24 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ник Эберт (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист»
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«Динамо» Минск примет «Автомобилист» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 24 ноября. Матч состоится в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Минск — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

Минская команда набрала 32 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Екатеринбурга с 37-ю очками располагается на второй строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)

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