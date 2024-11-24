«Динамо» Минск примет «Автомобилист» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 24 ноября. Матч состоится в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Минск — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

Минская команда набрала 32 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Екатеринбурга с 37-ю очками располагается на второй строчке на Востоке.

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