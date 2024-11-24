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Сегодня, 19:39

«Автомобилист» победил минское «Динамо» в овертайме

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Минское «Динамо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграло «Автомобилисту» (2:3 ОТ). Победную шайбу забросил нападающий Степан Хрипунов.

Белорусская команда с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, екатеринбуржцы (39 очков) — вторые на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Осипов — 3 (бол., Мэйсек, Да Коста), 1:07 — 0:1. Волков — 8 (бол., Лайл), 5:01 — 1:1. Лайл — 6 (бол., Шипачев), 25:50 — 2:1. Обидин — 2 (Зборовский, Кузнецов), 54:23 — 2:2. Хрипунов — 6 (Зборовский), 64:46 — 2:3.

Вратари: Кареев — Галкин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (7+8+5+4) — 24 (8+7+6+3).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

24 ноября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)

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