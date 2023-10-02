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Сегодня, 21:27

Минское «Динамо» победило «Барыс»

Руслан Минаев
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«Динамо» Минск дома победило «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У хозяев забивали Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Андрей Стась.

Минский клуб набрал 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада». У «Барыса» — 10 очков и 10-е место «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Астана) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Пинчук — 5 (бол., Керран), 3:51 — 1:0. Горбунов — 4, 24:03 — 2:0. Стась — 4 (Смирнов, Ковгореня), 41:23 — 3:0.

Вратари: Колосов — Шутов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 35 (11+14+10) — 22 (6+9+7).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

2 октября. Минск. «Минск-Арена». 6878 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)
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