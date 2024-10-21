«Барыс» одержал волевую победу над минским «Динамо»

«Барыс» на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев счет открыл Крис Тирни. Гости ответили голами Алихана Омирбекова и Кирилла Панюкова.

«Барыс» набрал 9 очков и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 19 очками — на 8-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Тирни — 2 (Дюбе, Мороз), 18:48 — 1:0. Омирбеков — 3 (Асетов, Жафяров), 34:51 — 1:1. Панюков — 3 (Омирбеков), 59:30 — 1:2.

Вратари: Вельмакин (59:35) — Бояркин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 35 (12+7+16) — 20 (7+3+10).

Судьи: Акузовский, Метальников.

21 октября. Минск. «Минск-Арена».