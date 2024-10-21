Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:34

«Барыс» одержал волевую победу над минским «Динамо»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Барыс» на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев счет открыл Крис Тирни. Гости ответили голами Алихана Омирбекова и Кирилла Панюкова.

«Барыс» набрал 9 очков и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 19 очками — на 8-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Тирни — 2 (Дюбе, Мороз), 18:48 — 1:0. Омирбеков — 3 (Асетов, Жафяров), 34:51 — 1:1. Панюков — 3 (Омирбеков), 59:30 — 1:2.

Вратари: Вельмакин (59:35) — Бояркин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 35 (12+7+16) — 20 (7+3+10).

Судьи: Акузовский, Метальников.

21 октября. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Подольски провел прощальный матч в карьере
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Сегодня
Вчера
Неделя