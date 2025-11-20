«Динамо» Минск и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября

Минское «Динамо» примет ЦСКА в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 20 ноября. Матч пройдет на льду «Минск-Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Белоруссии трансляцию можно смотреть на телеканале «Беларусь 5».

Команда из Минска набрала 37 очков в 27 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. Армейцы с 29 очками в 28 играх идут на восьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.