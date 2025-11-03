«Динамо» Минск и ЦСКА встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Динамо» Минск и ЦСКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 3 ноября. Игра пройдет на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.10 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатр Okko (в окне ретрансляции федерального телеэфира). В Белоруссии трансляцию проведет канал «Беларусь 5».

«Динамо» набрало 27 очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ, ЦСКА — 22 очка в 21 игре. 20 октября армейцы победили минчан со счетом 5:3.

