3 ноября, 16:15

«Динамо» Минск — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» Минск и ЦСКА встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram

«Динамо» Минск и ЦСКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 3 ноября. Игра пройдет на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.10 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатр Okko (в окне ретрансляции федерального телеэфира). В Белоруссии трансляцию проведет канал «Беларусь 5».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
ЦСКА

«Динамо» набрало 27 очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ, ЦСКА — 22 очка в 21 игре. 20 октября армейцы победили минчан со счетом 5:3.

Матч «Динамо» Минск — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Telegram Дзен Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
