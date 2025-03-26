«Динамо» Минск и ЦСКА проведут матч в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта

«Динамо» Минск и ЦСКА проведут первый матч первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 26 марта. Начало игры на «Минск-Арене» в столице Белоруссии — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в Минске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители Белоруссии могут также смотреть игры минского «Динамо» на канале «Беларусь 5».

За ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Минское «Динамо» завершило регулярку на четвертом месте «Запада» с 86 очками, а ЦСКА с 85 очками финишировал пятым в конференции.