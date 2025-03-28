Минское «Динамо» и ЦСКА встретятся во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 28 марта. Игра на «Минск-Арене» начнется в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и «Беларусь 5».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции (86 очков), а ЦСКА финишировал пятым (85 очков). Первый матч соперников в серии завершился волевой победой минчан со счетом 5:2.

Матч «Динамо» Минск — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс