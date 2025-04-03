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3 апреля, 16:15

«Динамо» Минск — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Динамо» Минск сыграет с ЦСКА в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ 3 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Минск Арена».
Фото ХК «Динамо» Минск
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Минское «Динамо» встретится с ЦСКА в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 3 апреля. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

В Белоруссии следить за ходом встречи можно на телеканале «Беларусь 5».

Счет в серии — 2-2.

Шестой и седьмой матчи 1/8 финала Кубка Гагарина пройдут 5 и 7 апреля. Если потребуется дополнительная игра, то она состоится 8 апреля.

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ХК Динамо (Минск)
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