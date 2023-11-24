Минское «Динамо» 24 ноября дома сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча состоится на льду «Минск-Арены» в Минске. Начало — в 19.10 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Динамо» Минск — ЦСКА можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 19.00 мск.

Ключевые событиями матча «Динамо» Минск — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Динамо» с 34 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Команда тренера Сергея Федорова располагается на шестой строчке с 38 баллами.

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