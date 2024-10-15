Минское «Динамо» в овертайме обыграло ЦСКА, Шипачев набрал 3 очка в 1000-м матче в КХЛ

Минское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

У армейцев две голевые передачи сделал Виталий Абрамов, две шайбы забросил Иван Дроздов. У минчан 3 (1+2) очка набрал Вадим Шипачев, для которого матч стал 1000-м в КХЛ.

Хозяева отыгрались со счета 2:4 за четыре минуты до конца основного времени.

ЦСКА с 19 очками занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 17 очками — на 7-й строчке.

17 октября ЦСКА сыграет на выезде со СКА. Минское «Динамо» в этот же день примет «Металлург».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

Голы: Энас — 4 (Шипачев, Волков), 12:03 — 1:0. Соркин — 7 (Полтапов, Абрамов), 26:14 — 1:1. Гурьянов — 4 (Абрамов, Классон), 29:09 — 1:2. Кузнецов — 1 (Уэлле, Гросс), 42:11 — 2:2. Дроздов — 3 (Каменев, Провольнев), 43:53 — 2:3. Дроздов — 4, 54:51 — 2:4. Шипачев — 2 (Лайл), 56:51 — 3:4. Лайл — 3 (Шипачев, Волков), 59:02 — 4:4. Энас — 5 (Пинчук), 60:35 — 5:4.

Вратари: Тихомиров — Гамзин.

Штраф: 11 — 4.

Броски: 39 (9+17+12+1) — 34 (16+8+10+0).

Судьи: Беляев, Дударов.

15 октября. Минск. «Минск-Арена».