Минское «Динамо» в овертайме обыграло ЦСКА, Шипачев набрал 3 очка в 1000-м матче в КХЛ

Сегодня, 21:38
Минское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
У армейцев две голевые передачи сделал Виталий Абрамов, две шайбы забросил Иван Дроздов. У минчан 3 (1+2) очка набрал Вадим Шипачев, для которого матч стал 1000-м в КХЛ.
Хозяева отыгрались со счета 2:4 за четыре минуты до конца основного времени.
ЦСКА с 19 очками занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 17 очками — на 7-й строчке.
17 октября ЦСКА сыграет на выезде со СКА. Минское «Динамо» в этот же день примет «Металлург».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы: Энас — 4 (Шипачев, Волков), 12:03 — 1:0. Соркин — 7 (Полтапов, Абрамов), 26:14 — 1:1. Гурьянов — 4 (Абрамов, Классон), 29:09 — 1:2. Кузнецов — 1 (Уэлле, Гросс), 42:11 — 2:2. Дроздов — 3 (Каменев, Провольнев), 43:53 — 2:3. Дроздов — 4, 54:51 — 2:4. Шипачев — 2 (Лайл), 56:51 — 3:4. Лайл — 3 (Шипачев, Волков), 59:02 — 4:4. Энас — 5 (Пинчук), 60:35 — 5:4.
Вратари: Тихомиров — Гамзин.
Штраф: 11 — 4.
Броски: 39 (9+17+12+1) — 34 (16+8+10+0).
Судьи: Беляев, Дударов.
15 октября. Минск. «Минск-Арена».
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
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|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
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|Лада
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|Авангард
|16
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|Амур
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|Барыс
|15
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Шабанов Максим
Трактор
|15
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Аймурзин Данил
Северсталь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|Г
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Барак Дерек
Витязь
|15
|10
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Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|9
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|9
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|8
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Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
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Петухов Егор
Адмирал
|14
|8
|И
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
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Деанджело Энтони
СКА
|7
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11