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Сегодня, 19:35

ЦСКА проиграл минскому «Динамо», потерпев 3-е поражение подряд

Владислав Маслов
Корреспондент
Нападающий ЦСКА Кол Кэсселс и защитник «Динамо» Илья Усов.
Фото ХК «Динамо» Минск
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Минское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы забросили Крис Тирни и Вадим Мороз.

Для армейцев это поражение стало уже 3-м подряд. Ранее у московского клуба завершилась серия из 11 побед.

После 42 матчей ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков. «Динамо» — на 6-й строчке с 53 баллами в 42 матчах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Тирни — 4, 23:51 — 1:0. Мороз — 14 (бол., Гросс, Шипачев), 36:03 — 2:0.

Вратари: Демченко — Просветов.

Штраф: 7 — 15.

Броски: 32 (9+15+8) — 21 (8+6+7).

Судьи: Гофман, Оскирко.

7 января. Минск. «Минск-Арена».

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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