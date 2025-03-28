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28 марта, 22:00

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА и удвоило преимущество в серии Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» (Минск) — ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА на выезде уступил минскому «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:5.

По два очка набрали нападающие минчан Вадим Шипачев (1+1) и Роман Горбунов (1+1). По одной шайбе забросили Вадим Мороз, Виталий Пинчук и Джош Брук.

У армейцев отличились Владислав Привольнев, Дмитрий Саморуков и Прохор Полтапов.

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Москве — 30 марта и 1 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Голы: Провольнев — 1 (Полтапов, Соркин), 31:43 — 0:1. Мороз — 1 (Шипачев), 34:39 — 1:1. Шипачев — 1 (Горбунов), 36:48 — 2:1. Пинчук — 1 (Волков), 42:41 — 3:1. Саморуков — 2 (Соркин, Провольнев), 51:34 — 3:2. Горбунов — 1 (п.в.), 58:34 — 4:2. Брук — 1 (мен., п.в.), 58:56 — 5:2. Полтапов — 1 (бол., Соркин, Кэсселс), 59:57 — 5:3.

Вратари: Демченко (Тихомиров, 29:19, Демченко, 31:08) — Просветов.

Штраф: 8 — 33.

Броски: 31 (13+11+7) — 35 (9+16+10).

Судьи: Белов, Васильев.

28 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей

Счет в серии: 2-0

Источник: Сетка плей-офф КХЛ
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Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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