7:0! Минское «Динамо» дома разгромило ЦСКА, армейцы в одном поражении от вылета

Минское «Динамо» дома разгромило ЦСКА в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 7:0.

У хозяев по два раза забили Роман Горбунов и Егор Бориков, по одному голу у Сэма Анаса, Андрея Стася и Роберта Хэмилтона.

«Динамо» вышло вперед в серии против ЦСКА — 3-2.

Шестой матч между командами пройдет в Москве 5 апреля. В случае победы в нем «Динамо» выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад»

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 7:0 (4:0, 3:0, 0:0)

Голы: Бориков — 2 (Липский, Тирни), 1:45 — 1:0. Энас — 2 (Гросс, Хенкель), 10:26 — 2:0. Бориков — 3 (Тирни, Брук), 11:38 — 3:0. Хэмилтон — 1 (Сотишвили, Кузнецов), 19:38 — 4:0. Горбунов — 2 (Уэлле, Энас), 23:11 — 5:0. Стась — 1 (Кузнецов, Хэмилтон), 23:29 — 6:0. Горбунов — 3 (Волков), 27:30 — 7:0.

Вратари: Демченко — Просветов (Хомченко, 11:38).

Штраф: 14 — 14.

Броски: 29 (12+11+6) — 23 (5+13+5).

Судьи: Беляев, Дударов.

3 апреля. Минск. «Минск-Арена».

Счет в серии: 3-2