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Сегодня, 18:10

«Динамо» Минск — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Динамо» Минск сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 15 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владислав Провольнев (ХК ЦСКА).
Фото ХК ЦСКА
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Минское «Динамо» сыграет с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ во вторник, 15 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Минск — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 19.00 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

Минчане набрали 15 очков и занимают 9-е место в Западной конференции. Армейцы с 18-ю баллами располагаются на 5-й строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 16 12 4 26
2 Спартак 15 9 6 20
3 СКА 15 9 6 19
4 Северсталь 16 9 7 18
5 Торпедо 15 8 7 18
6 ЦСКА 15 7 8 18
7 Динамо М 16 8 8 17
8 Витязь 15 8 7 16
9 Динамо Мн 13 7 6 15
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
И В П О
1 Трактор 15 10 5 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 14 9 5 18
5 Нефтехимик 15 7 8 17
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Адмирал 14 6 8 15
8 Сал. Юлаев 12 7 5 14
9 Лада 16 6 10 14
10 Авангард 16 6 10 13
11 Амур 15 5 10 12
12 Барыс 15 3 12 7
Подробная таблица
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
01
ноя
02
ноя
03
ноя
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
3
0
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
ОТ
5
4
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
4
2
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
4
2
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
5
2
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
1
2
13.10 10:30
Амур
Лада
2
0
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
0
5
14.10 17:00
Трактор
Авангард
1
3
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
2
1
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
5
0
15.10 12:00
Амур
Лада
3
5
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
ОТ
5
6
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		16 17

Шабанов Максим

Трактор

 		15 17

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 17

Аймурзин Данил

Северсталь

 		15 16

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		15 16

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		12 15
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		15 10

Аймурзин Данил

Северсталь

 		15 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		16 9

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		12 8

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8

Петухов Егор

Адмирал

 		14 8
Статистика / Снайперы
И П

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		16 13

Петан Ник

Ак Барс

 		13 12

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		16 12

Деанджело Энтони

СКА

 		7 11

Гутик Даниил

Адмирал

 		14 11
Статистика / Ассистенты

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