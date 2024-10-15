Сегодня, 18:10
Минское «Динамо» сыграет с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ во вторник, 15 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Динамо» Минск — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 19.00 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».
Минчане набрали 15 очков и занимают 9-е место в Западной конференции. Армейцы с 18-ю баллами располагаются на 5-й строчке на Западе.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|15
|10
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|9
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|8
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|
|
Петухов Егор
Адмирал
|14
|8
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11