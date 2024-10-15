Минское «Динамо» сыграет с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ во вторник, 15 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Минск — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 19.00 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

Минчане набрали 15 очков и занимают 9-е место в Западной конференции. Армейцы с 18-ю баллами располагаются на 5-й строчке на Западе.

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