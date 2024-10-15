15 октября, 22:50
Минское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
У армейцев две голевые передачи сделал Виталий Абрамов, две шайбы забросил Иван Дроздов. У минчан 3 (1+2) очка набрал Вадим Шипачев, для которого матч стал 1000-м в КХЛ. Хозяева отыгрались со счета 2:4 за четыре минуты до конца основного времени.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|16
|16
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|15
|10
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|9
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|8
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|
|
Петухов Егор
Адмирал
|14
|8
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11