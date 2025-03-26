26 марта, 08:20
Минское «Динамо» примет ЦСКА в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина в среду, 26 марта. Игра пройдет на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — ЦСКА можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «Беларусь 5».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции (86 очков), а ЦСКА финишировал пятым (85 очков). Команды встречались четыре раза, все матчи выиграли динамовцы.