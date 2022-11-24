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КХЛ

24 ноября, 21:33

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» и прервало пятиматчевую серию поражений

Анна Горшкова
Корреспондент
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Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе команды из Минска отметились Павел Варфоломеев, Владимир Алистров, Роман Горбунов и Виталий Пинчук. За клуб из Москвы забили Егор Мартынов, оформивший дубль, и Александр Скоренов.

Благодаря победе минское «Динамо» прервало пятиматчевую серию поражений. Команда занимает седьмое место в Западной конференции с 37 очками в 35 играх.

Московское «Динамо» находится на пятой строчке, набрав 41 очко в 34 матчах.

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«Динамо Мн» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Варфоломеев — 10 (Мороз, Спунер), 7:47 — 1:0. Мартынов — 3 (Кодола, Игумнов), 23:46 — 1:1. Скоренов — 2 (Арт.А. Волков, Уил), 26:33 — 1:2. Алистров — 8 (бол., Душак), 36:27 — 2:2. Горбунов — 5 (бол., Алистров, Душак), 38:04 — 3:2. Пинчук — 5 (бол., Горбунов, Меркли), 41:05 — 4:2. Мартынов — 4 (Уил, Кудрявцев), 55:52 — 4:3.

Вратари: Шостак — Коновалов.

Штраф: 8 — 35.

Броски: 33 (11+15+7) — 32 (11+12+9).

Судьи: Спирин, Фатеев.

24 ноября. Минск. «Минск-Арена». 6326 зрителей

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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